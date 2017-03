Grabó más de 100 películas porno y vivió en mansiones, pero dejó todo y se volvió religiosa

Grabó más de 100 películas porno, viajó en autos lujosos y vivió en mansiones impresionantes. Sin embargo, decidió dejar esa vida de lujos, placeres y excesos y se convirtió en religiosa.



Se trata de Crystal Bassette, a quien se conocía en el mundo del porno como Nadia Hilton. Grabó a menos 100 películas para adultos y ganaba unos 30.000 dólares por mes, lo que le permitía tener una cómoda vida, acorde con su estatus laboral, en una industria que mueve millones de dólares por minuto.



Pero algo cambió en su vida. A los 33 años se casó con un hombre que es ministro en una iglesia evangélica y él la inició en el mundo espiritual.





Crystal arrancó en el mundo del porno muy jóvenes. Necesitaba dinero para mantenerse y empezó a filmar películas para adultos. Pero se sentía tan incómoda que habitualmente consumía alcohol y pastillas para superar el momento.



"Después de leer la Biblia, supe que estaba hechizada por el espíritu de Jezabel", relató Bassette, quien recuerda su pasado reciente: "Me convertí en un objeto. No podía salir de mi casa sin mostrarme salvaje, con tacos altos o una camisa sugerente. Tenía que mostrarme todo el tiempo como un símbolo sexual".



"Me gustaría que la gente sepa que Dios puede perdonar, no importa cómo sea tu pasado. Quiero que la gente vuelva a Cristo a través de sus relaciones y sus experiencias", dice desde el púlpito de su capilla en Nueva York, según Infobae.