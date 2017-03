Peligran 500 puestos de trabajo por la inactividad de cuatro plantas de SanCor

Los empleos de unas 500 personas estarían en peligro debido a la inactividad de cuatro plantas de SanCor. Las fábricas ubicadas en las localidades de Brinkman, Charlone, Moldes y Centeno (Santa Fe) ayer no tuvieron trabajo. Por esto, los trabajadores de la rama lácteos del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) iniciaron anoche un paro por 24 horas.



Si bien la empresa no comunicó oficialmente el cierre, el portal "Nuestroagro.com.ar" informó que las plantas ya se encuentran cerradas y que sus encargados recibieron la orden de no recibir materia prima, según reprodujo el diario "Clarín".



En el gobierno de Santa Fe afirmaron anoche que están muy preocupados, pero todavía no recibieron información oficial sobre el cierre de esas plantas.



La cooperativa SanCor está con problemas para pagar los sueldos de los empleados, mientras que los productores anotan retrasos de hasta 180 días para cobrar por la materia prima entregada.



En las cuatro plantas en cuestión no se elabora leche fluida, sino que se realizan otros productos lácteos. Las plantas de otras empresas de la zona cercana a Rafaela (como Williner y Saputo) están trabajando con los tamberos que SanCor está abandonando.



Los directivos de SanCor mantuvieron reuniones con el presidente Mauricio Macri y pidieron asistencia por $ 4.000 millones. El Gobierno les contestó que ya le habían prestado $ 250 millones y que ese dinero no logró una mejora en el funcionamiento de la firma.