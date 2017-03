"Messi es un tonto", dijo un arquéologo egipcio que lo conoció en las pirámides

"Messi es un tonto, estuve con él durante media hora y le expliqué el significado del monumento. Creo que era importante contarle bien la historia de las pirámides porque tiene millones de seguidores en todo el mundo y podría fomentar el turismo de nuestro país". Las duras palabras contra el astro argentino corresponden a Zahi Hawass, un reconocido arqueólo.

Hawass conoció a "Leo" durante el viaje que el jugador hizo a Egipto por un acuerdo comercial. "La Pulga" se convirtió en la imagen del Tour n' Cure, una propuesta turística relacionada a la medicina impulsada por la farmacéutica Prime Pharma para ofrecer tratamientos de altos costos contra la hepatitis C en hospitales de El Cairo o Sharm el Sheij.

Fue en ese momento cuando las autoridades locales invitaron al rosarino a recorrer las pirámides, una de las maravillas del mundo más visitadas. Sin embargo, el arqueólogo no tuvo piedad con sus posteriores declaraciones. "No tuvo ningún interés por lo que le estaba diciendo. Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los monarcas que ordenaron construir las pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción en su cara", sostuvo.

Más tarde, Hawass comparó su experiencia con la vivida junto a Will Smith, el reconocido actor norteamericano. "No tuvo nada que ver. Smith es un intelectual. Lee y hace preguntas a cada minuto. Conoce la historia de las pirámides. Estuvimos cenando juntos y durante una hora y media hablamos de antigüedades. Hay una enorme diferencia", comparó el arqueólogo dejando muy mal parado a Messi.