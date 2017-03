Cambio obligado en Atlético: "Barbona está descartado", dijo Lavallén

A pocas horas del duelo entre Atlético y Palmeiras, Pablo Lavallén confirmó que no podrá repetir el equipo que derrotó 3 a 1 Junior de Barranquilla, algo que tenía pensando en los últimos días. "David Barbona será baja por problemas de salud", indicó el DT.



En declaraciones al programa La Tribuna Amateur, de Radio Fish, el técnico aseguró que Barbona está descartado: "tiene una infección bastante complicada en las amígdalas; no está apto para jugar mañana. Si es que vuelve el torneo local, podría estar disponible recién el fin de semana".



Leandro González será quien ocupe ese lugar por el carril izquierdo. "Practicamos con Leandro, salvo algún inconveniente de última hora, sería el único reemplazo. Juegan en puestos parecidos, son volantes con llegada. Quizás tienen características diferentes, pero cualquiera de los dos sabe qué es lo que tiene que hacer".







Por último, el entrenador destacó a las figuras que tiene el equipo brasileño, pero advirtió que a la hora de salir a la cancha serán 11 contra 11. "Cada uno tratará de desplegar sus fortalezas y de cerrarse bien para no mostrar debilidades. Hoy en el fútbol mundial no hay un favoritismo absoluto, todo está muy parejo. Los estados de ánimos a veces pesan y nosotros venimos muy bien de la cabeza", concluyó.



El club dio a conocer la lista de concentrados para el partido de mañana: