Echaron a Aníbal Fernández del palco principal de la CGT

El ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, fue impedido, hace instantes, de acceder al palco principal que levantó la CGT en el cruce de las calles Diagonal Sur y Chacabuco, en la ciudad de Buenos Aires, cuando intentó ingresar junto a un grupo de personas.

El ex candidato a gobernador bonaerense, que perdió las elecciones de 2015 frente a María Eugenia Vidal, intentó acceder al palco que la CGT reservó para un grupo exclusivo de políticos, pero fue retirado del lugar por personal de seguridad que dispuso allí la central obrera.

El ex funcionario kirchnerista, molesto, intentó disuadir a los custodios del lugar, que con buenos modos lo invitaron a retirarse hacia otro sector.

Fernández, junto a unas 10 personas que lo acompañaban, debió entonces dirigirse hacia otra zona para permanecer en el acto central que a las 16 realizará la CGT y en el que los únicos oradores serán los integrantes de la conducción de la central de trabajadores.

Sin embargo, el ex jefe de Gabinete ​negó haber sido expulsado del lugar. "Nunca me subo a los palcos, solo pasé a saludar y me fui", explicó Fernández. (Télam - Clarín)