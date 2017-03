Las exportaciones tucumanas alcanzaron los U$S 985 millones en 2016

Las exportaciones de Tucumán aumentaron un 14% en 2016, respecto del año anterior. El aumento se debió a las subas en las ventas al exterior de azúcar, harina de trigo, miel natural, garbanzos, limones, arándanos y poroto negro.



Así lo reflejó el último informe del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), en el que se analizaron los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo a esos números, la provincia exportó productos y servicios por un total de U$S FOB 985 millones. El balance en el ámbito nacional también fue positivo, según el trabajo del IDEP. Las exportaciones subieron un 2% interanual, alcanzando los U$S FOB 57.698 millones.



“Las exportaciones de la provincia representaron un 1,71% del total nacional durante 2016. Esto quiere decir que Tucumán no sólo pudo superarse respecto del año anterior, sino que logró aumentar su porcentaje de exportación a nivel país”, añadió Juan Luis Fernández, ministro de Desarrollo Productivo provincial y presidente del IDEP.



Fernández explicó que la variación en los envíos a los mercados externos “se debió, principalmente, a dos condiciones”. “Por un lado, el incremento de los volúmenes de exportación (medido en toneladas) del azúcar crudo (325%); azúcar refinado (116%); harina de trigo (102%); miel natural (78%); garbanzos (66%); limones (58%); arándanos (37%); y poroto negro (35%). Por otro lado, influyeron los mayores ingresos en relación al precio y a la cantidad (medidos en dólares FOB). Ese fue el caso de productos como el azúcar crudo (304%); azúcar refinado (165%); porotos negros (124%); garbanzos (94%); harina de trigo (86%); limones (83%) y los arándanos (61%)”, detalló el funcionario.



Los 10 primeros



Los registros indicaron se exportaron el año pasado 162 productos diferentes a 119 destinos. Los 10 sectores más exportados fueron: limones frescos; aceites esenciales de limón; jugo concentrado de limón; azúcar cruda; cáscara deshidratada de limón; repuestos para automóviles; azúcar refinada; arándanos; ejes portadores y golosinas.



También integraron la oferta exportable tucumana: disyuntores, harina de trigo, miel, jugo de naranja, alcohol etílico, levaduras, papel y cartón, papas, sal de mesa, cartuchos para escopeta y lechuga, entre más de 160 productos.



“Fue satisfactorio que se registrara un incremento significativo en algunos productos que no figuraban entre las principales exportaciones. Como, por ejemplo, el garbanzo (U$S FOB 5 millones), el poroto negro (U$S FOB 4 millones), la harina de trigo (U$S FOB 1,2 millones) y las cajas de transmisión (U$S FOB 1,9 millones)”, cerró el ministro.



Aumentos en dólares FOB:



• Limones frescos: U$S 96 millones.



• Azúcar crudo: U$S 83 millones.



• Azúcar refinado: U$S 30 millones.



• Arándanos: U$S 17 millones.