Ulises Bueno aseguró que se lamenta por el robo de las joyas de Rodrigo

Ulises Bueno, quien sufrió un millonario robo en su vivienda del country Cuatro Hojas, ubicado en cercanías a la localidad cordobesa de Villa Allende, contó que los delincuentes se quedaron con las joyas de su hermano, Rodrigo Bueno, la estrella del cuarteto fallecido en 2000.



Después de declarar durante dos horas en la Fiscalía de Liliana Copello, el cantante sostuvo que lamentaba por lo sucedido: "no tan solo por el dinero, sino por las joyas, que son cosas de mi hermano".



"Son tres millones, más o menos...ninguna de las cosas eran de la pareja, todo era de la familia. Eran cosas de Rodrigo y de mi mamá y mi papá", agregó el cuartetero.



Por último, Ulises dijo que todavía no volvió a la casa donde se produjo el robo para dejar que la Justicia avance en la investigación. "Estoy viviendo con mi mamá... hasta que la cosa no se aclare no está bueno pasar un mal momento con alguien que quiera tanto", aseguró.



Anteriormente, Bueno había vinculado directamente a su ahora expareja, Melisa Elizabeth Ferrari (29), y además nombró como sospechoso clave a un exnovio de la mujer.