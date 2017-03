Tiene cáncer y con una estremecedora carta busca una nueva esposa para su marido

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Una escritora de cuentos infantiles de 51 años, que padece un cáncer terminal, conmovió a los lectores del diario The New York Times con un artículo de no ficción que tiene como objetivo encontrar otra esposa para su marido una vez que su vida se apague. “Es fácil enamorarse de él, a mí me llevó un día”, confesó en la pieza titulada “Deberías casarte con mi esposo”.



Amy Krouse Rosenthal preparó un homenaje cargado de ternura hacia el hombre con el que ha compartido 26 años –o 9.490 días hasta esa fecha– y criado tres hijos, sin que, como subraya, faltaran “pequeñas peleas”.



“He estado casada con el hombre más maravilloso durante 26 años. Planeaba que fueran al menos 26 años más”, lamentó. Él responde por Jason Brian Rosenthal, abogado y un ensueño de compañero de aventuras.



Rosenthal describió que su marido mide 1,78 metros, pesa 72 kilos, y tiene ojos color avellana y cabello entrecano. “¿Ya mencioné que es increíblemente guapo? Voy a extrañar ver su cara”, remarcó. “Es el tipo de hombre que llega a la primera ecografía del primer embarazo con un ramo de flores”, explicó. O que prepara los desayunos festivos.



Sobre la forma en que se conocieron, contó que todo empezó con una cita a ciegas. Y que el tío John, el mejor amigo de su padre desde la infancia, los conocía a ella y a él siendo ambos niños, aunque por separado, sin conexiones. Nunca se habían cruzado. Amy, residente en Chicago, decidió asistir a una universidad de la costa este del país y luego obtuvo su primer trabajo al otro lado, en California.



Al regresar a Chicago, el tío John organizó un encuentro. Estaba convencido de que Jason y Amy estaban hechos el uno para el otro. Sucedió en 1989 y habían cumplido los 24. “Tenía exactamente cero expectativas de que la cita sería provechosa. Pero al llamar a la puerta de mi casa, pensé: ‘Oh, no, esta persona es muy interesante’”. Reconoció que cuando terminó la cena se quería casar con él.



La vida transcurría como en un cuento hasta que el 5 de septiembre del 2015 acudieron a emergencias. Ella sentía un dolor raro. El 6 volvían a casa con el diagnóstico. No era una apendicitis, como creían: cáncer de ovarios. “Adoptamos entonces el plan alterno, que apodamos ‘ser’, para vivir el presente”, añadió.



“Terminé de escribir esto en el día de San Valentín, y el regalo más genuino (que no sea un jarrón miniatura) que puedo esperar darle es que la persona apropiada lea esto, busque a Jason y empiece otra historia de amor”.