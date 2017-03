Laurita Fernández confirmó el romance con Fede Bal: "estamos saliendo"

Luego de que la foto publicada por la revista Gente confirmara la relación entre Laurita Fernández y Federico Bal, la bailarina reconoció por primera vez que está de novia con el ex de Bárbara Vélez.



"Estamos saliendo. No le pongo títulos. Son relaciones modernas de hoy, el hecho de que no esté el título no cambia nada, porque no es que yo voy a estar saliendo con otros tambien", dijo en declaraciones al programa "Los Ángeles de la Mañana".



Los rumores de un amorío entre los compañeros de baile se vienen dando desde hace tiempo, cuando el hijo de Carmen Barbieri terminó la relación con Barbie. Sin embargo, Laurita dejó en claro que el noviazgo recién comienza y que "la relación tiene que ir creciendo".



Por otro lado, se refirió a la posibilidad de estar en la tercera edición del Bailando: "a Mati (Napp, el coach) le ofrecieron ser jurado de un Bailando en Chile. Todavía lo estaba decidiendo. Fede sé que tuvo alguna que otra charla pero quedó en hablar. Hablamos un poco por arriba".