Un concejal de Yerba Buena denunció que no lo dejan asumir

A Rodolfo Aranda se le acabó la paciencia, a juzgar por lo hecho. Esta mañana, presentó un recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Yerba Buena, debido a que el Concejo Deliberante de esa ciudad no lo ha incorporado como concejal. En su escrito, considera que se trata de una omisión arbitraria.



Sucede que, desde el 4 de octubre del año pasado, ese cuerpo legislativo municipal posee un documento enviado por la Junta Electoral Provincial, en el que se comunica que la vacante dejada por el otrora edil Lisandro Argiró -quien abandonó su puesto para asumir como secretario de Gobierno del intendente, el radical Mariano Campero- debe ser cubierta por Aranda.



Pero en estos cinco meses, aunque se realizaron varias sesiones (la mayoría se levantó por falta de quórum), Aranda no fue citado. "Hasta la fecha, no he logrado que me tomen juramento ni que me reciban en la banca comunal que, por ley y por derecho, me corresponde", concluye.