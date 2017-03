Wilstermann y Peñarol jugarán un partido cargado de historia

BOLIVIA.- Jorge Wilstermann y el histórico Peñarol abrirán hoy el grupo 5 de la Copa Libertadores, en un partido que evocará al primer encuentro de la edición inaugural de 1960, que fue ganada por el cuadro uruguayo.



El duelo se jugará desde las 19.30 en Cochabamba y será uno de los cuatro encuentros con los que se comenzará la fase del grupos de la 58ª edición del torneo continental más importante de Sudamérica.



"El partido está cargado de mucha historia. Más aún porque el 'Rojo' cumplirá su cotejo 100 en la Copa Libertadores, convirtiéndose en uno de los equipos más coperos de Bolivia, después de Bolívar y The Strongest (ambos de La Paz)", recordó al diario "Los Tiempos" el ex presidente boliviano Carlos Mesa, afecto a las estadísticas deportivas.



Peñarol y Wilstermann jugaron el 19 de abril de 1960 el primer partido de la Copa Libertadores. Ese cotejo en Montevideo terminó con un histórico 7-1 en favor del equipo uruguayo, que fue el primer campeón al imponerse al paraguayo Olimpia en la final.



El "Rojo" había clasificado para la primera versión del campeonato al conseguir el título del torneo boliviano de 1959 y en sus filas no había ningún extranjero.



Wilfredo Villarroel, defensor de aquel equipo, relató al diario "Los Tiempos" que viajaron con dos semanas de anticipación a Montevideo, donde los jugadores se dedicaron a comer asado en exceso. "La pena es que nos dieron una gran paliza. Tuvimos que retornar con la cabeza abajo. Pero reconocimos que Peñarol era un gran equipo de Sudamérica. Enfrentarse a William Martínez, el mejor back central del mundo, era para temblar", recordó.



La revancha se jugó en La Paz donde empataron 1-1. El gol de Wilstermann lo marcó el delantero Renán López, hoy dedicado al periodismo deportivo. Para Peñarol convirtió de nuevo Cubillas.

Ambos clubes comparten el grupo 5 con Atlético, que mañana recibirá a Palmeiras. La próxima semana, el "Decano" viajará a Uruguay para medirse ante el "Carbonero". (DPA)