El panelista Bertero demandará a Maradona por haberlo insultado por televisión

BUENOS AIRES.- Luego del cruce de insultos en vivo con Diego Maradona, en "El Diario de Mariana", el panelista Lucas Bertero anunció que demandará al exfutbolista por "calumnias e injurias".



El Diez había salido telefónicamente al aire, con Rocío Oliva a su lado, para desmentir una separación de su pareja, información que había dado el periodista minutos atrás. "Dijiste boludeces. ¿Escuchás que estamos juntos? Aparte de tener mala info, ¡sos muy boludo! ¡Muy boludo! ¡Quedaste como un idiota!”, lanzó un Maradona furioso.



Y agregó: “Lo llamé boludo porque primero tiene que chequear. Si no después me llama, me cita en algún, mano a mano, porque esto hay que resolverlo entre hombres. Y éste está haciendo problemas de chismes de mujeres. Me quisiera reunir mano a mano con vos, así me decís la fuente". Y el periodista le respondió: "Cuando quieras y donde quieras, menos en el horario de mi trabajo".



"Volví a ver la nota y vi que el señor Diego Maradona fue muy ofensivo conmigo. Lo que más me afecta es que se mete con mi único capital, que es mi credibilidad. Yo di una información como cualquier periodista que busca información, que la obtuve del entorno cercano a él. Esa información la doy con certeza y Maradona salió directamente a agredirme. Y después, cuando termina la nota, él termina diciendo parte de mi información, que es que él va a viajar a Dubai solo, sin Rocío. Yo dije que estaban en crisis y que por estas horas estaban separados. Lo dije con respeto, sin agredirlo. Yo di información. Puede estar errónea o no, él dice que sí. Pero no cometí ningún delito. El delito lo comete él al insultarme en reiteradas oportunidades, diciéndome boludo, pelotudo...".