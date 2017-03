"La suspensión de Avianca es parte de un proceso normal", afirmó Giobellina

En medio de la incertidumbre surgida por la suspensión de la llegada de Avianca, el titular del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, trató de calmar las aguas y afirmó que lo ocurrido es parte de un proceso normal debido a la normativa vigente en la Argentina, hasta tanto se dilucide si es que existe un conflicto de intereses con la compañía.



"No lo vemos como un perjuicio sino que es parte de un proceso. Hizo tanto ruido el tema de Avianca en los últimos días que nos parece hasta correcto que, a razón de la normativa vigente que hay en la Argentina, se estudie si hay o no conflicto de intereses con la compañía y, una vez que eso salga positivo, todo seguirá su normal marcha como viene dándose hasta este momento", manifestó confiado, según publicó el portal de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública.



Sostuvo, además, que en los próximos 20 o 25 días habría novedades ya que afirmó que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, dijo que la resolución se va a expedir dentro de marzo. "Se darán las rutas que han solicitado, se otorgarán audiencias públicas donde van a seguir pidiendo rutas", ahondó.



Dietrich, sin embargo, no se manifestó tan tranquilo respecto al aterrizaje de Avianca en el país. "Espero que Avianca no se vaya, pero no hay duda de que en estos procesos en lo que todo se cuestiona, muchas veces ahuyenta la inversión", manifestó.



Giobellina destacó la importancia de la llegada de la aerolínea colombiana a la provincia. “A nosotros nos interesa mucho Avianca porque va a montar un hub distribuidor desde Tucumán hacia distintos lugares. El resto de las aerolíneas va a tener un vuelo desde Tucumán hacia algún otro destino. De cualquier manera es muy provechoso lo que sucedió ayer, lo vemos con muy buenos ojos y simplemente lo de Avianca es un tiempo prudencial hasta que esto se pueda dilucidar y la compañía comience a funcionar como corresponde", finalizó.



La suspensión fue anunciada ayer por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, luego de que se iniciara una investigación por supuestos conflictos de intereses comerciales relacionados con la empresa de su padre, Franco Macri, y Avianca.