En la CGT Tucumán adelantaron la adhesión a un paro nacional

La CGT Regional Tucumán adherirá al paro que convocaría hoy la central obrera nacional para fines de este mes o principio de febrero. Así lo adelantaron los referentes sindicales de la provincia durante la movilización de los gremios en la plaza Independencia, en la capital.



El titular de la CGT local, Osvaldo “Cacho” Acosta, dijo que la delegación provincial llamará a la huelga, en línea a la decisión de la CGT nacional. Aunque expresó que espera que la Casa Rosada responda a los reclamos sindical en los próximos días.



“Quedan aún semanas para la realización del paro. Por eso, el Presidente, a través de sus ministros, puede dar una cobertura necesaria para que en el entendimiento de las partes se pueda solucionar este problema”, enfatizó.



Por su parte, Alejandro Medina, del sindicato de trabajadores de edificios, enfatizó que “las condiciones están dadas” para que los gremios se sumen a la huelga nacional. “Este gobierno no viene haciendo bien las cosas a favor de los trabajadores y trabajadoras del país. Los sindicatos estamos unidos hoy, comprometidos con los derechos de los trabajadores ante el avasallamiento del sector laboral. Hacer un paro nacional no es político, sino es algo necesario para el país”, remarcó.



Carlos Slay, secretario general del sindicato de telefónicos, manifestó que la provincia "no está exenta de lo que se está viviendo en el país: pérdida de puestos de trabajo todos los días”. “Este gobierno de ricos va por toda la clase trabajadora”, añadió.



“Nos duele que algunos legisladores nacionales por Tucumán hayan acompañado y votado a favor de algunas leyes del Gobierno nacional, como la de las ART”, enfatizó.



Gremios nucleados en la CGT llevaron adelante un acto público en el que manifestaron sus exigencias, en concordancia con la convocatoria a nivel nacional. Participaron de la marcha trabajadores de la economía popular, nucleados en al CTEP, organizaciones barriales como La Poderosa, la CCC, y sindicatos del sur de la provincia, como Vialidad, telefónicos, UTA y ATSA, entre otros.



Una columna de ATE realizó un corte en el puente Lucas Córdoba.



Acosta adelantó que, desde la CGT, también convocan al cese de actividades de mañana, por el Paro Internacional de Mujeres. "Vamos a adherir y ya elevamos a la Secretaría de Trabajo el aviso de que el paro es por tres días", añadió.