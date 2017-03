Dietrich sembró un manto de incertidumbre sobre Avianca: "espero que no se vaya"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sembró un manto de incertidumbre respecto a la llegada de Avianca al país luego de que ayer se decidiera postergar el ingreso de la empresa colombiana hasta que se disponga un régimen de conflicto de intereses. "Espero que Avianca no se vaya, pero no hay duda de que en estos procesos en lo que todo se cuestiona, muchas veces ahuyenta la inversión", dijo esta mañana en diálogo con "La Red".



Las declaraciones del funcionario surgen luego de que trascendiera que la aerolínea colombiana bajara por estas horas dejar el país e iniciar una demanda contra el Gobierno, según publicó "Infobae". "No tengo información. Queremos que tengan la paciencia de esperar un tiempo porque realmente es muy grande la inversión que está haciendo Avianca en Argentina", manifestó al respecto Dietrich.



Las declaraciones del ministro de Transporte de la Nación se distancian de las anunciadas ayer por el gobernador Juan Manzur, quien había asegurado que Dietrich le confirmó que Avianca volará a Tucumán. "Esta decisión no afecta en absoluto la llegada de Avianca, sólo la demora un poco más de lo previsto", había argumentado el mandatario provincial.



Manzur explicó ayer que, de todas maneras, la aerolínea no comenzaría a operar en la provincia hasta tanto no estén terminadas las obras de remodelación del aeropuerto “Benjamín Matienzo”. Detalló que los trabajos se emprenderán entre mayo y junio y se concluirían a fines de agosto (en ese período la estación permanecerá cerrada).



El Gobierno frenó el ingreso de la aerolínea colombiana al suspender la concesión de rutas aéreas a su subsidiaria Avianca hasta que la Justicia resuelva la investigación contra el Presidente, su padre Franco Macri y funcionarios por un supuesto conflicto de intereses.



Macri fue imputado la semana pasada por supuesta asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias luego de que su gestión le otorgara varias rutas aéreas domésticas y dos internacionales a Avianca, que había adquirido en marzo de 2016 la empresa aérea MacAir al grupo Sideco de Franco Macri.