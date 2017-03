El PEN ratificó la llegada de la firma Avianca, aseguró Manzur

La suspensión del acuerdo generó dudas

Ayer, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) anunció que el acuerdo comercial con la firma Avianca quedaba en suspenso. A raíz de esto, se generaron dudas con respecto a la llegada de la firma aérea a esta provincia. LA GACETA le consultó al gobernador, Juan Manzur, cuál era la situación. “(El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo) Dietrich me aseguró que Avianca volará en Tucumán”, señaló el mandatario, vía telefónica, desde Buenos Aires, donde había participado de un acto junto al presidente, Mauricio Macri. Y añadió: “esta decisión no afecta la llegada (de la firma aérea), sólo la demora un poco más de lo previsto”. Se espera que para agosto la empresa ya esté operando en Tucumán, indicó Manzur.

A horas del debut soñado

Atlético arranca mañana su historia en la fase de grupos de la Libertadores ante Palmeiras, el gigante brasileño catalogado como el gran candidato a quedarse con la Copa. En un Monumental que promete explotar, los “Decanos” buscarán dar el golpe de efecto, algo que los hinchas ya disfrutaron en los cotejos anteriores del torneo continental. Hoy se venderán las entradas para los no socios.

Jaldo les pide a letrados que no interfieran en los poderes

“Hay que darle solución a las vacantes judiciales”, indicó el vicegobernador. Replicó críticas del Colegio de Abogados y confirmó que analizan las subrogancias

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó ayer en un recorrido oficial que en la agenda del Poder Legislativo figuran los diferentes proyectos para reformar el sistema de subrogancias en la Justicia provincial, que hoy habilita sólo a magistrados en funciones para cubrir los despachos acéfalos. “Hay que darle una solución al tema de las vacantes”, manifestó ayer el titular del cuerpo legislativo. Además, replicó al Colegio de Abogados, entidad que había instado al vicegobernador y a los legisladores a no afectar la independencia de la Justicia con las reformas. “Comparto totalmente (lo que dicen los letrados). No hay que intervenir para nada. (Pero) no sólo en la independencia de la Justicia. Yo le diría al Colegio de Abogados que no hay que intervenir en la independencia (de ninguno) de los tres poderes del Estado”, advirtió el vicegobernador.

Apareció el dinero y se levantaría el paro

Finalmente el dinero prometido llegó a las arcas de los clubes, y los futbolistas comenzaron a cobrar parte de la deuda salarial, según aseguró anoche Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados. Sin bien la plata no alcanzó para cubrir todo lo que se debe, es posible que hoy se levante la huelga que impidió la reanudación de los torneos oficiales.

“(Hoy) va a ser un día importante. Nos vamos a reunir para analizar caso por caso y allí se definirán los pasos a seguir”, anunció Marchi con un tono más conciliador. Mientras tanto, la AFA ya reprogramó la fecha 15: Atlético jugará el domingo ante Sarmiento, a las 20.15.

Una embarazada fue atrapada por asaltar

Andaba en moto y tenía un arma falsa

Una mujer embarazada de 23 años y su cómplice, un hombre de 26, fueron perseguidos por cometer una serie de asaltos. Lejos de acatar la voz de alto de la Policía, aceleraron la moto en la que viajaban y terminaron cayendo luego de perder el control. La mujer fue llevada al hospital Avellaneda y luego quedó aprehendida, al igual que su cómplice. Luego de algunas averiguaciones, se supo que el rodado en el que viajaban había sido robado en el centro la semana pasada, por lo que se trata de la segunda embarazada en dos días a la que atrapan con una moto con pedido de secuestro.

El PEN ratificó la llegada de la firma Avianca, aseguró Manzur



La suspensión del acuerdo generó dudas



Ayer, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) anunció que el acuerdo comercial con la firma Avianca quedaba en suspenso. A raíz de esto, se generaron dudas con respecto a la llegada de la firma aérea a esta provincia. LA GACETA le consultó al gobernador, Juan Manzur, cuál era la situación. “(El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo) Dietrich me aseguró que Avianca volará en Tucumán”, señaló el mandatario, vía telefónica, desde Buenos Aires, donde había participado de un acto junto al presidente, Mauricio Macri. Y añadió: “esta decisión no afecta la llegada (de la firma aérea), sólo la demora un poco más de lo previsto”. Se espera que para agosto la empresa ya esté operando en Tucumán, indicó Manzur.



A horas del debut soñado



Atlético arranca mañana su historia en la fase de grupos de la Libertadores ante Palmeiras, el gigante brasileño catalogado como el gran candidato a quedarse con la Copa. En un Monumental que promete explotar, los “Decanos” buscarán dar el golpe de efecto, algo que los hinchas ya disfrutaron en los cotejos anteriores del torneo continental. Hoy se venderán las entradas para los no socios.



Jaldo les pide a letrados que no interfieran en los poderes



“Hay que darle solución a las vacantes judiciales”, indicó el vicegobernador. Replicó críticas del Colegio de Abogados y confirmó que analizan las subrogancias



El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó ayer en un recorrido oficial que en la agenda del Poder Legislativo figuran los diferentes proyectos para reformar el sistema de subrogancias en la Justicia provincial, que hoy habilita sólo a magistrados en funciones para cubrir los despachos acéfalos. “Hay que darle una solución al tema de las vacantes”, manifestó ayer el titular del cuerpo legislativo. Además, replicó al Colegio de Abogados, entidad que había instado al vicegobernador y a los legisladores a no afectar la independencia de la Justicia con las reformas. “Comparto totalmente (lo que dicen los letrados). No hay que intervenir para nada. (Pero) no sólo en la independencia de la Justicia. Yo le diría al Colegio de Abogados que no hay que intervenir en la independencia (de ninguno) de los tres poderes del Estado”, advirtió el vicegobernador.



Apareció el dinero y se levantaría el paro



Finalmente el dinero prometido llegó a las arcas de los clubes, y los futbolistas comenzaron a cobrar parte de la deuda salarial, según aseguró anoche Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados. Sin bien la plata no alcanzó para cubrir todo lo que se debe, es posible que hoy se levante la huelga que impidió la reanudación de los torneos oficiales.

“(Hoy) va a ser un día importante. Nos vamos a reunir para analizar caso por caso y allí se definirán los pasos a seguir”, anunció Marchi con un tono más conciliador. Mientras tanto, la AFA ya reprogramó la fecha 15: Atlético jugará el domingo ante Sarmiento, a las 20.15.



Una embarazada fue atrapada por asaltar



Andaba en moto y tenía un arma falsa



Una mujer embarazada de 23 años y su cómplice, un hombre de 26, fueron perseguidos por cometer una serie de asaltos. Lejos de acatar la voz de alto de la Policía, aceleraron la moto en la que viajaban y terminaron cayendo luego de perder el control. La mujer fue llevada al hospital Avellaneda y luego quedó aprehendida, al igual que su cómplice. Luego de algunas averiguaciones, se supo que el rodado en el que viajaban había sido robado en el centro la semana pasada, por lo que se trata de la segunda embarazada en dos días a la que atrapan con una moto con pedido de secuestro.