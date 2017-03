Carrió sobre la postergación del ingreso de Avianca: "es la decisión correcta, estoy contenta"

Luego de que el Gobierno postergara el comienzo de las operaciones aéreas de la compañía Avianca en el sistema de cabotaje, la diputada nacional Elisa Carrió dijo estar contenta con la decisión del presidente Mauricio Macri.



En declaracionesa a TN, "Lilita" se mostró conforme con la medida que fue dada a conocer esta tarde: "estoy muy contenta; esto no solo va a suceder en este caso, puede suceder en otros, pero la decisión del Presidente es apartarse totalmente. El Presidente tiene una familia y un padre que ha tenido negocios y tiene negocios. Por la cual va a haber conflicto de intereses como puede haber en otros funcionarios".



Según el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la suspensión se extendería hasta que se disponga un régimen de conflicto de intereses, reglamentación anunciada por el presidente Mauricio Macri en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso.



"Doy fe de la decisión del Presidente de no involucrarse en nada. Doy fe de que realmente no quiere incidir con su poder en ninguna de estas cuestiones. En ese marco la decisión de Dietrich, que es la del Presidente, es la correcta", añadió la diputada de la CC-Ari.



Por último, Carrió aseguró Franco Macri "fue socio de (Julio) De Vido". "El socio de Cristina (Fernández de Kirchner) es el padre de Mauricio, no Mauricio", concluyó.