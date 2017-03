Bilardo: "jugar con juveniles sería gravísimo para el país"

BUENOS AIRES.- El ex director técnico campeón del mundo Carlos Bilardo alertó hoy que "sería gravísimo para el país" que los dirigentes decidan quebrar la huelga de futbolistas profesionales de todas las categorías de AFA con la inclusión de jugadores juveniles para reiniciar los campeonatos.

"Eso no lo levantás nunca más en el mundo. Cuando un país hace eso quiere decir que no anda mal sólo el fútbol, sino que anda mal el país. Eso sería gravísimo para el país", reafirmó.

Bilardo le sugirió a la dirigencia "que arregle o no" el conflicto con los jugadores pero sin comprometer el futuro de los chicos. "A los pibes no los podés quemar, porque les queda el antecedente de haber actual mal. Cuando uno iba a la escuela y el profesor no venía porque había paro y en su lugar aparecía un suplente... ¿cómo se llamaba a ese profesor? Carnero...", graficó.

"Además, esos mismos pibes un día van a ser grandes y se van a poner muy mal con esta situación", concluyó el ex entrenador del seleccionado argentino en relación al conflicto que mantiene parado el fútbol en el país. (Télam-Especial)