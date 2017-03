La furia de Maradona: se enojó con un periodista y llamó a un programa para insultarlo

Diego Armando Maradona reaccionó furioso ante los rumores de separación con Rocío Oliva: llamó en vivo a un programa de televisión e insultó al periodista que había dado a conocer la versión de conflicto en la pareja.



El "Diez" se comunicó con "El Diario de Mariana" y no se calló nada. Le apuntó al panelista Lucas Bertero y le dijo: "dijiste boludeces. ¿Escuchás que estamos juntos? Aparte de tener mala info, ¡sos muy boludo! ¡Quedaste como un idiota!".



Luego de que la conductora Mariana Fabbiani le pidiera que se tranquilizara, Maradona siguió. "Perdoname, por a entrada de maleducado que tuve, pero estas cosas no las soporto. No soporto que digan que porque saludo a una chica del carnaval correntino, estoy peleado con Rocío. Rocío no vino a Corrientes porque no qusio venir. Y yo me fui con mis cinco hermanas, que no lo destacó nadie", sostuvo el ex futbolista.







Sin embargo, Bertero continuó con la discusión: "yo me hago cargo de la información que doy. Que me haya equivocado en algo no significa que trabaje mal. Tengo errores como cualquiera. Si una persona muy cercana a vos me dice la información".



“Lo llamé boludo porque primero tiene que chequear. Si no después me llama, me cita en algún, mano a mano, porque a esto hay que resolverlo entre hombres. Y éste está haciendo problemas de chismes de mujeres. Me quisiera reunir mano a mano con vos, así me decís la fuente", arremetió Maradona y el periodista le respondió: "cuando quieras y donde quieras, menos en el horario de mi trabajo".