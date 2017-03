BUENOS AIRES.- El líder de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, aseguró hoy que "no hay ninguna novedad" en relación a la vuelta de los campeonatos del fútbol argentino, que permanecen parados por una huelga de jugadores en reclamo del pago de salarios atrasados.

El ex defensor de San Lorenzo sostuvo que los dirigentes de fútbol "siguen subestimando" el problema, al no haber intentado nuevos contactos de negociación después de la frustrada conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo el viernes pasado. "No hubo ninguna oferta para trasladar" a los jugadores, dijo Marchi al salir de la sede del gremio en el barrio porteño de Constitución rumbo al Ministerio de Trabajo para "hacer el descargo de todo lo sucedido el viernes" en una audiencia que comenzó a las 11 y se extendió hasta las 20 de ese día por un cuarto intermedio.

En esa extensa reunión, el secretario general de FAA denunció fuertes presiones de funcionarios de gobierno y dirigentes del fútbol para que sus representados levantaran la medida de fuerza y se pusieran a disposición para jugar las fechas de todas las categorías profesionales de AFA. "No hay que seguir perdiendo el tiempo hablando de todo lo que pasó. Lo importante es que no hay ninguna novedad sobre la vuelta del fútbol porque no hubo ninguna propuesta", afirmó.

Consultado por la amenaza de AFA de disponer juveniles para quebrar el paro, Marchi alertó: "¿Esos chicos están en condiciones de jugar?, ¿tienen los estudios médicos que corresponden?. Los dirigentes se tendrían que ocupar de pagar en lugar de pretender ocultar esta situación utilizando a los chicos. Esa es una actitud muy cobarde".

Los jugadores decretaron el pasado viernes 24 un cese de actividades para reclamar el pago de salarios atrasados que, en algunos casos, principalmente en el fútbol de ascenso, acumulan cinco meses de incumplimiento. La medida de fuerza se sostuvo durante toda la semana pasada pese a la presión de los dirigentes para levantarla y la amenaza de afrontar los partidos con juveniles. (Télam-Especial)