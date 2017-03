Ricky Martin reveló cuál fue el actor que le hizo darse cuenta que era gay

Hace siete años, Ricky Martin reconoció públicamente que era gay mediante la publicación de una carta. Ahora, el cantante confesó en un programa de televisión quién fue el amor que le hizo descubrir condición sexual, según reprodujo antena3.com.

El puertorriqueño nombró a John Travolta como su amor de juventud y -sobre todo- platónico. Admitió que desde que vio "Fiebre del sábado noche" descubrió que le gustaban los hombres.

"Guau, me estás transportando a aquellos tiempos de 'Fiebre del sábado noche' con John Travolta y esa secuencia en la que está en calzoncillos, se levanta, se sienta e incluso se agarra ahí abajo". "Creo que he visto esa película al menos ocho veces y en su momento no sabía ni por qué", confesó el artista.

Además, Ricky reconoció que en algún momento de su vida se había cruzado con John Travolta pero no pudo revelarle este secreto: "estoy seguro de haberle visto en persona, pero evidentemente, nunca fui capaz de decirle que él fue mi primer amor"