A horas del arranque de clases, los padres invadieron el centro en busca de útiles y uniformes

El paro docente que postergó por 48 horas el arranque de las clases les dio a los padres un poco más de tiempo para los útiles, el uniforme o el guardapolvo de sus hijos. A 48 horas de volver a la escuela, padres y madre invadieron el centro y se agolparon, sobre todo, en los mayoristas de útiles. Los comerciantes aseguran que la mayoría busca calidad en vez de precio: prefieren elementos que, aunque sean un poco más caros, duren la mayor cantidad de tiempo posible.



“Siempre pasa lo mismo: todos dejan para último momento las compras y el centro se vuelve una locura. Yo estoy tranquila porque este año hice la mayor parte de las compras en febrero”, dijo María del Huerto Arias, una mamá que caminaba este mediodía por la peatonal Muñecas.



Leonardo Sánchez y Julia Ocampo tienen cuatro hijos de los cuáles tres van al secundario. Eligieron la mañana de hoy para comprar todo y se dieron con un problema: “salimos a buscar los uniformes para los chicos y nos dijeron que ya no hay talles así que no sabemos qué vamos a hacer”. La pareja reconoce que dejaron la compra para último momento y espera poder conseguir una solución antes del miércoles. “Está más caro que el año pasado y lo sentís sobre todo cuando tenés que comprar cuatro uniformes, no uno solo”, agregó Sánchez.

MOCHILAS. Los precios varían desde los $ 100 hasta $ 1.200, aproximadamente. LA GACETA/ CAMILA CARCELLER VÍA MÓVIL



Los empleados de las marroquinerías no dan a basto para atender a todos los clientes y reconocen que la demanda los sobrepasó. "Por suerte vamos vendiendo muy bien. La gente compra cosas buenas y que sabe que le van a durar; no compran para zafar”, expresó Olga de Garvich, dueña de un comercio del rubro.



“Los productos de marca son más caros, pero duran ”, opinó Julia Ocampo mientras observaba mochilas y útiles escolares para sus hijos.



Por otra parte, Delfina, empleada de un local de ropa deportiva afirmó que los clientes aprovechan las promociones y los packs especiales que prepararon para el inicio de la escuela: “hay combos de distintos precios (desde $ 1.400 a $ 2.600) y algunos incluyen hasta mochila. La mayoría lleva de esos”. Y continuó: “la gente trata de no gastar demasiado, pero quieren que las cosas les dure. Qjuieren llegar a un término medio”.



Los packs incluyen remera, zapatillas, medias y equipos de gimnasia. LA GACETA/ CAMILA CARCELLER VÍA MÓVIL





Algunos precios de referencia

- Mocasines clásicos: $ 950 (niños) y $ 1.100 (adultos).

- Guillerminas: desde $ 900 (niños) y $ 1.100 (adultos).

- Zapatillas blancas clásicas: $ 589 (niños) y $ 689 (adultos).

- Zapatillas blancas reforzadas: $ 749 (niños) y $ 829 (adultos).

- Delantal: a partir de $ 600.

- Camisa blanca: $ 495.

- Remera blanca clásica: desde $ 89.

- Chomba blanca: $ 169.

- Corbatín con elástico: $ 45.

- Corbatín clásico: $ 80

- Medias de nylon: $ 70.

- Medias de algodón: $ 99 el pack de tres.

- Short blanco: $ 129.

- Pantalón: $ 199.

- Mochila mediana sin carrito: desde $ 300.

- Mochila mediana con carrito: desde $ 500.