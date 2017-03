Lanzaron la nueva Licencia Nacional de Conducir: para sacar el carnet ahora hay que llevar el CUIL

Desde hoy se emite en Tucumán la nueva Licencia Nacional de Conducir (LNC), la cual permite circular por la Argentina y calles y caminos de los 149 países suscriptos a la convención de Ginebra de 1949. La otra novedad importante es que para sacar el nuevo carnet ahora es necesario llevar la constancia con el número de CUIL, uno de los requisitos para cumplir así con las normas ISO.



Los nuevos plásticos se comenzaron a entregar hoy, según informó a LA GACETA el subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad capitalina, Enrique Romero. Indicó que los costos para tramitar el carnet son los mismos ($ 150 por año) y que el viernes no se atendió al público para adaptar los equipos a las nuevas normas.



"Todos los municipios tucumanos que estén interconectados a la LNC ya emiten el nuevo carnet. Ahora hay que llevar fotocopia del DNI, constancia de grupo sanguíneo y ahora también la de CUIL", precisó Romero respecto a los requisitos.



Lanzamiento



La nueva licencia fue presentada hoy por autoridades del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que afirmaron que tiene mejor calidad de imagen y es mucho más segura que la anterior.







La licencia se otorgará por un período de hasta cinco años y utilizará tecnología de primer nivel para elevar los estándares de seguridad, minimizar los costos de emisión y permitir una rápida lectura por parte de los agentes de tránsito.



La licencia anterior no tenía toda la información en dos idiomas, y esta versión tiene los datos en inglés y español", precisó el director ejecutivo de la ANSV, Carlos Pérez. El funcionario agregó que el nuevo documento tiene además foto y tipografía de mayor tamaño, así como tintas especiales que mejoraron la seguridad.



No hace falta cambiar el carnet



Consultado sobre la urgencia a la hora de tramitar la nueva licencia, Pérez indicó que "convivirá con la anterior durante un tiempo, ya que las que están actualmente en circulación serán útiles hasta su fecha de vencimiento".



Los ciudadanos que deseen obtener la licencia deberán asistir de forma obligatoria a un curso de educación para seguridad vial en sitios homologados por la ANSV y un examen teórico de conocimientos sobre educación, ética ciudadana, señalamiento y legislación.



Los interesados en obtener la habilitación deberán aprobar, además, un examen psicofísico que incluye una constancia de aptitud física, visual, auditiva y psíquica, precisaron desde el organismo.