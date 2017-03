Conmovedor: quiso engañar a su profesora y le dio una lección a todos

KENTUCKY, Estados Unidos.- Un pequeño de cinco años y su mejor amigo intentaron engañar a su maestra y se cortaron el pelo de la misma forma. Lo curioso es que uno es de tez blanca y el otro de tez negra, por lo que terminaron dando un mensaje a todos: "el odio y el prejuicio es algo que se enseña", escribió la mamá de Jax en las redes sociales y la imagen se hizo viral.



Jax y Reddy se conocen desde muy pequeños y, además de compañeros de escuela, son mejores amigos. Hace unos días, Lydia Stith Rosebush -mamá de Jax- compartió en su muro de Facebook una foto de los dos pequeños y contó una historia conmovedora.







"Esta mañana, Jax y yo estábamos discutiendo su pelo salvaje. Le dije que necesitaba un corte de pelo este fin de semana. Dijo que quería afeitarse la cabeza para que pudiera parecerse a su amigo Reddy. Dijo que no podía esperar para ir a la escuela el lunes y así confundir a su maestra, que no podría diferenciarlos. Pensó que sería tan gracioso confundirla con el mismo corte. Aquí hay una foto de Jax y Reddy, durante los festejos de Navidad", comentó la mamá.







Sabiendo que son inseparables casi desde que nacieron, Lydia cerró el mensaje con una pequeña reflexión: "estoy segura de que todos ven el parecido. Si esto no es una prueba de que el odio y los prejuicios son algo que se enseña no sé qué es. La única diferencia que Jax ve en los dos es el pelo".



En medio de tensiones raciales que dividen la opinión pública de Estados Unidos, el mensaje de esta madre ya fue compartido más de 100.000 veces y llegó a los diarios de todo el mundo.