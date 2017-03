Qué opinan tres concejales de Yerba Buena del discurso de Campero

Pedro Albornoz Piossek, concejal macrista: "creo que en el discurso de Campero ha habido poca enumeración de obras importantes. También observo que al intendente le ha faltado autocrítica. A Yerba Buena la veo mal; abandonada. Él ha pintado una realidad distinta a la que presenciamos en la calle. Lo único positivo es que ha reconocido el problema de la inseguridad".

Maximiliano García, concejal radical: "cuidar el ambiente, es cuidar a las futuras generaciones. No podemos improvisar con esto. Yerba Buena necesita una planta de tratamiento de residuos. Sin embargo, no se está haciendo lo necesario en la materia. Campero resalta la erradicación del basural de El Bernel, cuando en realidad también debería haber puesto en valor ese sector".

Lucas Cerúsico, concejal radical: "hay dos cuestiones contradictorias en el discurso de Campero. Por un lado, dice que somos una ciudad verde, pero somos el único municipio que no tiene un parque. Y por el otro, habla de la importancia del deporte, pero no hay ningún polideportivo ni infraestructura adecuada para los deportes. Para mí, no se está trabajando de manera acertada".

Campero habló más de lo que hizo, que de lo que hará

Dijo que Yerba Buena se ha puesto de pie. Que ha iniciado su marcha hacia la transformación. Y que él mira con optimismo el futuro. Con esas palabras a modo de introducción, el intendente de esa ciudad, el radical Mariano Campero, inauguró el lunes de la semana pasada un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

En su mayoría, el discurso del jefe municipal estuvo dedicado a resaltar las obras que se han hecho. Mencionó, por ejemplo, la reanudación de la canalización del Boulevard 9 de Julio, y el inicio del canal San Luis. Con respecto al primero, aseguró que será inaugurado en unas semanas, luego de que se coloquen unos reductores de velocidad y luminarias. También habló de la urbanización del barrio San Expedito, en San José. "Estamos haciendo cloacas, desagües pluviales, iluminación y mejoramiento de los espacios públicos en ese vecindario, que era uno de los más postergados", expresó. Luego dijo que están proyectando el desarrollo de la zona norte del municipio, con la apertura de la avenida Fanzolato y de otras calles, para evitar un crecimiento "esquelético" y lograr conectividad.

En otro tramo de su alocusión, Campero aseguró que el 75 % de las obras se hizo mediante licitaciones públicas. "Cumplimos nuestro compromiso de campaña, de transparencia y publicidad de los actos de gobierno", resaltó. Enseguida habló de mejoras en la recolección de residuos y en el alumbrado, reparación de pérdidas de agua correspondientes a la Sociedad Aguas del Tucumán, erradicación del basural de El Bernel -siempre, según él- y revalorización de los espacios públicos, entre otras cuestiones. Casi sobre el final, se refirió a la seguridad.

Sin embargo, en este caso habló sobre lo que hará, más que sobre lo hecho: dijo que tomarán medidas "excepcionales" y realizarán controles viales en los accesos y en las arterias vulnerables. También anunció que compraron 10 motocicletas con sirenas, que serán usadas por inspectores municipales, quienes patrullarán las calles. "Recuperamos las cámaras de seguridad del centro de monitoreo de la Policía, y continuamos con un plan progresivo de incorporación de alarmas vecinales", concluyó.