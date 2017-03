Atlético en la Libertadores: Lavallén mantiene el equipo; la directiva, los precios de las entradas

El domingo no se reciben cambios parece decir un cartel imaginario colocado por Atlético en la puerta de su estadio. No se trata de prendas sino de los precios de las entradas y el equipo para el partido del miércoles ante Palmeiras, a las 21.45 en el inicio de la fase de grupos de la Copa.



Teniendo como referencia el último partido (3 a 1 ante Junior) ni la dirigencia ni el entrenador harán modificaciones sobre sus más preciados valores. La “CD” había anunciado un incremento en los últimos días para el duelo ante los brasileños pero tras las quejas de varios hinchas, encabezados por la comisión “Somos Tucumán”, decidió dejar los precios como estaban. “Cabe aclarar que no recibimos desde hace cuatro meses ningún tipo de ingreso por TV”, se escudó la dirigencia en un comunicado donde anuncia la decisión.



Por el lado futbolístico, Lavallén dejó atrás el retocado equipo que iba a poner ante Sarmiento el último sábado ensayó ayer con los 11 que le ganaron a Junior: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido; Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista; Rodrigo Aliendro, Guillermo Acosta, Nery Leyes y David Barbona; Cristian Menéndez y Fernando Zampedri.