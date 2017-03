En la CGT advirtieron que si el Gobierno no escucha los reclamos, irán al paro

La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que para evitar el paro nacional, el Gobierno tendrá que “escuchar" los reclamos que la central plantee en la movilización del martes. Además, aseguró que es una "fantasía” que haya tironeos internos dentro de la CGT ante el eventual anuncio de una huelga nacional.



Así lo manifestó el diputado massista y triunviro de la CGT, Héctor Daer, quien dijo: “para que no haya paro, tendrían que dejar de pensar en que no haya una apertura indiscriminada de la economías y ponerse a pensar de qué manera empezamos a desarrollar un modelo industrial".



El titular de una de las CTA, Hugo Yasky, consideró que durante marzo el Gobierno va a entrar en una pendiente y va a crecer la movilización popular. A su vez, aseguró que en la movilización de la CGT del martes se va a anunciar un paro nacional".



En la previa de la marcha al Ministerio de Producción, en la que participarán distintos espacios sindicales, políticos y sociales, tanto Daer como Yasky coincidieron en que se tratará de una movilización multitudinaria y que la Casa Rosada tendrá que tomar en cuenta de la protesta.



Sin embargo, el dirigente de la CGT sostuvo que el éxito de esta medida no es que hayan 200.000, 300.000 o 500.000 personas participando, sino que el Gobierno perciba que hay un reclamo real de muchísimos sectores de la sociedad.



"El éxito sería que el Gobierno comprenda la solicitud de determinadas rectificaciones. Si esto no sucede y no escuchan, nos vamos a estar viendo involucrados en la convocatoria a un paro", advirtió. (DyN)