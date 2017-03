Según la CAME, en febrero las ventas minoristas cayeron más de un 4 %

"Las cantidades vendidas por los comercios minoristas finalizaron febrero con una caída de 4,1% frente a igual mes de 2016, con lo que acumularon una baja promedio de 3,3% en el primer bimestre de este año", señaló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundido hoy.



"En el segundo mes del año, el consumo minorista se mantuvo sin repuntar y en cierta forma se vio algo afectado por la complejidad inicial que generó el programa Precios Transparentes, que por algunos días llevó a reducir las compras en cuotas. El fin de las cuotas sin interés en un contexto donde no se vieron tampoco rebajas de precios significativas, fue otro factor que incidió en la tendencia de febrero", detalló la entidad, según comunicó la agencia Télam.



En la comparación interanual todos los rubros tuvieron descensos y entre los que más declinaron figuran jugueterías (-6%), calzados (-6,6%) y joyerías y relojerías (-7,1%). Fue menos acentuada la caída en electrodomésticos y artículos electrónicos (-5,2%), indumentaria (-3,7%), perfumería (-2,2%), y alimentos y bebidas (-1,8%), según el resultado del estudio realizado sobre 1.500 comercios en todo el país.



En el caso de indumentaria, sobre la última quincena muchos negocios aplicaron descuentos interesantes para sumar consumo y hacerse de liquidez. "Pocos comercios aplicaron el sistema de Precios Transparentes en este ramo. De todos modos, los que ya cobraban interés en las cuotas recibieron el malestar de la gente a principio de mes, que interpretaba como un cambio en las condiciones y frenaba la compra. Con el correr de los días eso se fue normalizando hasta que prácticamente la gente ya no hizo más referencia a esa medida", concluyó CAME.