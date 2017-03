Yasky: "el Gobierno va a entrar en una pendiente"

BUENOS AIRES.- El jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró hoy que durante este mes "el Gobierno va a entrar en una pendiente y va a crecer la movilización popular", a la vez que aseguró que en la movilización de la CGT del próximo martes "se va a anunciar un paro nacional".



En cuanto a las disidencias internas en la CGT frente a la eventual convocatoria a una huelga nacional, destacó que "la operatoria contra el paro puede empezar después, pero cuando estemos en la calle, cientos de miles de trabajadores, el paro va a estar en la boca de todos".



En cuanto a la movilización del miércoles de sindicatos y organizaciones sociales y políticas, consideró que "va a ser una marcha enorme", al tiempo que destacó que "marzo va a ser un mes que va a quedar en la memoria popular porque va a ser un mes definitorio".



En este sentido, en una entrevista reproducida por la agencia DyN, afirmó que "el Gobierno va a entrar en una pendiente y va a crecer la movilización popular y estoy seguro que el 7 se va a enunciar el paro general" que, aseveró, "va a ser un plebiscito" para el Ejecutivo.



"No es que los que van a ir a la marcha, multitudinariamente, son los que no votaron a (el presidente Mauricio) Macri, acá van a ir a la marcha los que no votamos a Macri y los que lo votaron, porque esto no es una marcha partidaria, es una marcha para exigir un cambio de políticas económicas. Para decir 'señores, no se puede gobernar solamente para los que tienen la plata", sentenció.



Al respecto, aseguró que "el docente mayoritariamente votó a Macri porque apostó a la posibilidad de un cambio, pero está claro que Macri está aplicando políticas que sólo favorecen a los más ricos", por lo que los maestros van a "acompañar la marcha".



En conversación con Radio 10, el gremialista añadió que "no son los dirigentes sindicales los que convocan, no es (el jefe de Suteba, Roberto) Baradel, no es el triunvirato de la CGT, no es Yasky, es el pueblo, es el movimiento sindical el que se expresa".



En cuanto a las motivaciones de la movilización, sostuvo que "expresa el rechazo a una política económica que significa pérdidas para los trabajadores", a la vez que enfatizó que el Ejecutivo "gobierna contra los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos".



Las CTA que dirigen Yasky y la que dirige Pablo Micheli se van a concentrar el martes a las 13 en la esquina de Paseo Colón y Belgrano, y desde allí van a marchar al Ministerio de Producción, en Chacabuco y Diagonal Roca.