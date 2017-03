"El próximo fin de semana habrá fútbol, sea con juveniles o profesionales"

BUENOS AIRES.- El presidente de Lanús, Nicolás Russo, aseguró que está garantizado que la pelota vuelva a rodar a partir del viernes 10 de marzo: "tenemos seguridad de que habrá fútbol la próxima semana, sea con juveniles o profesionales".



Russo confía en solucionar durante la semana el paro que determinó el 24 de febrero último Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y que fue ratificado ayer tras el fracaso en la reunión conciliatoria que se realizó en el Ministerio de Trabajo. "El paro no tenía sentido, creo que lo solucionaremos en esta semana", se esperanzó el titular de los granates.



El dirigente del club bonaerense sostiene que la mayoría de los clubes de Primera División están al día con sus planteles y que el problema fundamentalmente se da en las entidades del ascenso, pero Agremiados replica que desde diciembre viene haciendo reclamos y gestiones sin resultados y que a "la retención de tareas" se llegó porque hay instituciones que le adeudan a sus jugadores "hasta cinco meses" de sueldos.



"No quería que me pase lo de Colón y que me descuenten los puntos (por no presentar el equipo), por eso yo tenía la idea de jugar", adujo Russo, con relación a lo resuelto en la noche de ayer por la dirigencia de la máxima categoría en una reunión con el Comité Regularizador de la AFA, que se realizó en la sede de la calle Viamonte. En ese cónclave se dispuso que el campeonato se reanude el fin de semana próximo, más allá de lo que suceda con este conflicto.



"Si hay 27 clubes que estén bien, no le vamos a arreglar las deudas a los otros tres", insistió Russo, teniendo en cuenta que en el círculo principal intervienen 30 equipos. "En junio no puede volver a ocurrir lo que está pasando, es responsabilidad de los dirigentes y el gremio", reiteró Russo, y a modo de ejemplo de cómo se deben manejar las cuentas argumentó que "no estaba conforme con vender jugadores de Lanús, pero si no lo hacía" iban "a estar complicados económicamente". (DyN)