El Sub 17 quedó eliminado del Sudamericano y sin chances de ir al Mundial

El seleccionado argentino Sub 17 quedó hoy eliminado del Sudamericano de Chile y sin chances de jugar el Mundial de la categoría que se desarrollará en octubre en India, porque Paraguay le ganó por 2-0 a Perú y obtuvo el último boleto del Grupo B para al Hexagonal Final.



Los juveniles no estuvieron a la altura de las circunstancias. Los dirigidos por Miguel Micó cayeron ante los venezolanos y paraguayos. El triunfo contra Perú no alcanzó para mantener el sueño. Antes de salir a la cancha para enfrentar a Brasil, los argentinos ya estaban afuera del certamen.