"No me extraña la crisis del fútbol argentino", dijo Carlos Bianchi

BUENOS AIRES.- El ex DT Carlos Bianchi, ganador de cuatro copas Libertadores y dos Intercontinentales con Boca Juniors y Vélez Sarsfield, aseguró que no le sorprende la crisis del fútbol argentino. "No estoy muy empapado sobre el tema, pero por lo que me cuentan y cómo venían las cosas, no me extraña la crisis que está pasando el fútbol argentino. Ya tengo 68 años y nada me sorprende", dijo en diálogo con la radio AM 630.



"No sé mucho lo que pasa en Buenos Aires. Estoy tranquilo en París con mi esposa", tomó distancia el DT que más títulos ganó en el fútbol argentino, informó Télam.



Bianchi destacó que no tuvo ningún paro de futbolistas cuando era técnico, pero sí en su época de jugador: "fue la huelga del 71, en la que se logró la cláusula del 20% de aumento anual y el 15 por ciento para el jugador en una transferencia".



En otro orden, Bianchi aseguró que Lionel Messi es el mejor de la historia y elogió el trabajo que están haciendo como técnicos Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo, a quienes tuvo como jugadores en su exitoso paso por Boca.



"Son gente que quiero mucho, como a Román (Riquelme), y hablo con ellos muchas veces por teléfono. Tanto Guillermo como Martín está haciendo una gran carrera como entrenadores", concluyó.