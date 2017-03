Sánchez, sobre la derrota de Jaguares: "nos complicaron las amarillas"

El tucumano Nicolás Sánchez reconoció hoy que los problemas disciplinarios, como las dos amarillas recibidas, volvieron a complicar a Jaguares en el choque ante Stormers y en gran parte impidieron que pudieran remontar el partido.



"Fue un partido con mucha dinámica. Siempre intentamos jugar, pero nos complicamos con las amarillas y no pudimos revertirlo. Ellos (por Stormers) tienen un muy buen equipo, saben cómo jugarte y sacarle provecho a esas situaciones", dijo el apertura.



Y agregó: "igual, nos quedamos con un punto bonus que sirve pero hay que seguir construyendo. La indisciplina es lo que más nos complica y debemos trabajar en eso porque hoy nos volvió a costar el partido".



Por su parte, Santiago Cordero, autor de dos tries, resaltó la actitud del equipo. "Me quedo con las ganas del equipo de seguir jugando pese a los obstáculos que se presentaron. Lamentablemente, fuimos indisciplinados, cometimos muchos penales y sufrimos dos amarillas, y eso nos jugó en contra", dijo.



"Creo que hoy estuvimos más ordenados con respecto al partido de la semana pasada y mejor en defensa. Esos son aspectos positivos. Ahora nos espera un gran desafío ante Lions y debemos hacernos fuerte como locales", añadió.