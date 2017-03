Mirkin, duro contra la AFA: "no puede continuar como está, hay que institucionalizarla"

El presidente de San Martín, Oscar Mirkin, se mostró molesto por lo sucedido con la crisis del fútbol, cargó contra la AFA y admitió su indignación por el proceso de elección de los nuevos asambleístas de las categorías del ascenso y del interior.



"La AFA no puede continuar como está, hay que institucionalizarla. No podemos tener una AFA sin dirigentes, se debe volver a las fuentes porque se puso en marcha un proceso traído de los pelos por la desprolijidad con la que están tratando los tiempos", declaró en Mundo Ascenso según reprodujo Télam.



Más indignado se mostró por la designación de los seis asambleístas de la B Nacional para las elecciones en la AFA, por lo que se sintió perjudicado.



"Los dirigentes del interior nos reunimos para decidir quiénes iban a ser los candidatos para proponerle al fútbol de Buenos Aires que integremos en igualdad de cantidades la representación. Habíamos elegido Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba y San Martín de Tucumán, pero este jueves cuando llegamos a la reunión de la mesa de la B Nacional, nos dimos cuenta de que ya estaban elegidas las autoridades", criticó Mirkin. "Estamos cambiando para no cambiar nada. Sentimos que nos hicieron trampa, estaba todo puesto. Tenemos que discutir tantas cosas y estamos en las boludeces de si nos toca diez centavos más a mí o a vos", concluyó el ofendido dirigente tucumano.



Por el ascenso, estos son los asambleístas nominados:



Por los clubes de la Primera B Nacional, directamente afiliados a la AFA, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors; Julián Romeo, presidente de Almagro; y Adrián Vairo, presidente de Brown de Adrogué. Por los indirectamente afiliados (del interior), Pedro Segura, presidente de Gimnasia de Jujuy; Miguel Fayterna, vicepresidente segundo de Crucero del Norte; y Nestor Lorenzetti, presidente de Guillermo Brown, de Puerto Madryn.



Los asambleístas que representarán a los clubes de la Primera B Metro serán, Gabriel Fernández, vicepresidente segundo de Deportivo Español; Gabriel Grecco, presidente de Atlanta; Rodrigo González, presidente de Colegiales; Diego Turnes, vicepresidente primero de Barracas Central; y Ricardo Pinella, presidente de UAI Urquiza.



Por los clubes de la Primera C fueron designados, José Luis Coutinho, presidente de Almagro, y Gabriel Ostanelli, presidente de San Martín de Burzaco. En representación de la Primera ?D?, Daniel Mariatti, presidente de Argentino de Rosario, y por los clubes del Torneo Federal ?A?, Guillermo Raed, presidente de Mitre de Santiago del Estero y Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever.



Para completar los 21 asambleístas del ascenso, fueron designados cinco por las sendas regiones en que se dividieron las ligas del interior, Dario Zamoratte (Liga Tucumana de Fútbol); Manuel Rosas (Liga Bellvillense de Fútbol, Bell Ville, Córdoba); Alberto Perez Gasul (Liga Sanrafaelina de Fútbol, San Rafael, Mendoza); Julio Goyeneche (Liga Paranaense de Fútbol, Paraná, Entre Ríos) y Javier Treuque (Liga de Fútbol Valle del Chubut, Trelew).