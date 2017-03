Comienza la identificación de soldados argentinos muertos en Malvinas

Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comenzaron los trabajos para identificar a más de un centenar de soldados muertos en las islas Malvinas durante el conflicto bélico con el Reino Unido en 1982, informaron hoy fuentes oficiales. Dos miembros del CICR viajaron a Malvinas para la organización de los trabajos previos a la exhumación de los restos de los argentinos caídos en la guerra de 1982 que no pudieron ser identificados, indicó la Secretaría de Derechos Humanos argentina.



Tras un acuerdo firmado con el Reino Unido en diciembre pasado, Argentina procura "saldar una deuda histórica con los familiares" de los 123 soldados enterrados bajo la leyenda "Soldado argentino sólo conocido por Dios" en el cementerio de Darwin, en Malvinas, explicó el Gobierno en un comunicado, según informó la agencia Dpa.



La misión consistirá en exhumar los cuerpos de los militares argentinos y luego cotejar las muestras genéticas que allí se tomen con las de sus familiares. La Secretaría de Derechos Humanos argentina estimó que la identificación de los cuerpos se desarrollará hasta diciembre próximo, y aclaró que esta iniciativa "no afecta de ningún modo el reclamo por los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas".



El resultado de cada identificación será informado solo a las familias de los soldados. El trabajo no contempla el traslado de los cuerpos, aunque el Gobierno se comprometió a respetar la voluntad de quienes los deseen. En el cementerio de Darwin hay 237 tumbas de argentinos y 123 de ellas están sin identificar.

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en 1982 en una guerra por la soberanía sobre Malvinas, un conflicto armado que en poco más de dos meses causó la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños.



Un grupo de dirigentes de Derechos Humanos y sociales argentinos viajará a Malvinas entre el 11 y el 18 de marzo próximo para llevar un "mensaje de paz y diálogo" a los habitantes de las islas. La delegación estará encabezada por el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y por la referente de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, entre otros.