Menotti sobre la FIFA: "mejor que esté Maradona que cualquier tonto"

César Luis Menotti, técnico campeón mundial con Argentina en 1978, ve con buenos ojos la decisión de la FIFA de designar al legendario ex futbolista argentino Diego Maradona como embajador y capitán del equipo de las leyendas del organismo mundial ya que siempre es mejor tenerlo de tu lado que en contra. "Creo que en el mundo del fútbol es difícil tener a Maradona como rival", comenta en una extensa entrevista publicada hoy en el diario alemán"Frankfurter Allgemeine Zeitung".



En su opinión, la experiencia ha dejado claro a la FIFA que tener en contra a Maradona "no es bueno". "Creo que llamará a las cosas por su nombre. En cualquier caso no es una persona que se pueda comprar con dos vuelos gratis y un hotel de cinco estrellas", señala sobre el deseo del organismo de que el ex jugador tenga un papel muy importante en la promoción del fútbol en todo el mundo.



"Lo que pueda hacer realmente en la FIFA no lo sé, eso se verá. íPero mejor Maradona que cualquier tonto!", agrega sobre el ex capitán y ex seleccionador de Argentina que estuvo alejado durante más de dos décadas de la FIFA, a la que criticó con dureza y a la que calificó de "mafia", recordó la agencia Dpa.



Durante la entrevista, Menotti habla también sobre la idea de incrementar el Mundial de fútbol desde las actuales 32 selecciones hasta las 48, algo que ve como un error. "Creo que tiene más que ver con los negocios que con el fútbol", asegura. "Creo que tener una fase de grupos con cerca de 50 equipos es idiota. Sin contar con que va a haber demasiados partidos", critica.



"Esto es como con la comida, algo que digo desde hace tiempo: una buena pasta es maravillosa. Al día siguiente, de nuevo pasta está bien, otra vez pasta al día siguiente ya es demasiado. ¿Todos los días pasta? Entonces comienza a ser aburrido. Pero ahí están los empresarios que dicen que jueguen sencillamente todos los días", comenta sobre la decisión de la FIFA que entrará en funcionamiento a partir de la edición de 2026. A su modo de ver, sería mucho mejor hacerlo al contrario, es decir, contar con ocho equipos que por su historia se merezcan estar allí y que entonces los otros se tengan que clasificar.



Sobre el fútbol en su país, Menotti lamenta la situación que atraviesa actualmente. "Hoy en día los jóvenes futbolistas aquí ya no sueñan con hacer carrera en sus equipos, sino en irse a Europa. Aquí domina el caos, la situación económica es más que complicada. Los jóvenes necesitan posibilidades para poder desarrollarse", explica.



La muerte de Julio Humberto Grondona en julio de 2014, que dirigió con mano férrea la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante 35 años, dejó el fútbol argentino a la deriva, con peleas internas, y derivó en la intervención de la FIFA a mediados de 2016, con la designación de una comisión normalizadora.



"Era un caudillo, un cabecilla, y cuando digo esto, no hablo sobre honradez o honestidad, de lo que se tiene que encargar la Justicia, sino sobre su estilo", comenta sobre Grondona y recuerda que en su estancia en Nueva York un italiano le dijo que lo peor que le pasó a la ciudad fue la muerte de Al Capone, que desencadenó una gran lucha por ocupar su puesto.



"El jefe ha muerto y todos los que estaban a su alrededor quieren ser presidente, quieren ser Grondona. No legó nada, su liderazgo fue individualista, hizo lo que quiso, muy hábilmente, pero naturalmente en connivencia con una corrupta FIFA, con (el ex presidente de la FIFA) Havelange y todos sus negocios y ámbitos que tenían algún tipo de valor", agrega.



Sin embargo, no cree que la decisión del presidente de Argentina, Mauricio Macri, de cambiar el estatus jurídico de la asociación sea la solución. "Macri debería dedicarse a las sociedades anónimas, que siguen robando dinero y que hacen que los argentinos tengan que trabajar de media 15, 16 horas al día para sobrevivir. Debería dejar el fútbol al fútbol. Pero la Justicia debe vigilar la asociación", indica.