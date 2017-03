¡Ni Schwarzenegger se salva! Trump trató al actor de mentiroso

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que la estrella de Hollywood y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger no renunció voluntariamente a presentar el programa de televisión "Celebrity Apprentice", sino que le despidieron por su baja audiencia.



"Arnold Schwarzenegger no está abandonando voluntariamente 'Apprentice', fue despedido por sus malos (patéticos) ratings (de audiencia), no por mí. Triste final para un gran programa", escribió Trump en Twitter, pocos minutos después de haber acusado al ex presidente Barack Obama de haber intervenido sus teléfonos en la Torre Trump, sin haber aportado ninguna prueba de ello.



Schwarzenegger, que había sustituido a Trump como presentador del reality show, dijo que renunciaba porque Trump sigue vinculado al programa, como productor ejecutivo, y lo responsabilizó por los bajos niveles de audiencia. Trump ha estado siguiendo muy de cerca los índices de audiencia de Schwarzenegger, pese a lo ocupado que está en la Casa Blanca dirigiendo el gobierno.



El pasado mes de febrero Trump pidió a los estadounidenses que rezaran por el actor para ver si mejoraban sus ratings de audiencia. Y se jactó de la alta audiencia que tenía el reality show cuando él lo presentaba. Trump también ha criticado al actor por no haberle votado en las elecciones presidenciales, pese a ser republicano. Esta fue la primera vez que Schwarzenegger no votaba por un candidato republicano desde que en 1983 se hizo ciudadano estadounidense.