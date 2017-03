Bullrich ratificó el "compromiso del gobierno de Macri con el salario docente"

El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, ratificó hoy el "compromiso del gobierno del presidente Mauricio Macri con el salario docente", se mostró "optimista" para que desde el "jueves próximo" se normalice la situación en las escuelas tras el paro convocado para lunes y martes y la movilización por el Día de la Mujer prevista para el miércoles. Además negó que en lo particular no haya dado respuestas a los reclamos al sostener que "es absolutamente falso que nos borramos. Yo doy mi teléfono a quien lo necesite", puntualizó tras publicitar su número.



"Ratificamos el compromiso del gobierno del presidente Macri con el salario docente. Cuando llegamos el mínimo no imponible era de $ 5.600 y hoy es de $ 9.672. Hemos automatizado un 20 % por arriba el salario", afirmó el ministro a Radio Mitre. Y agregó: "soy optimista. El miércoles es la marcha de la mujer con lo cual puede ser un regreso parcial, pero el jueves se va a empezar a normalizar" la situación en las escuelas.



También dijo que pese a no haber una convocatoria a una paritaria nacional, "el resto de los temas de paritaria nacional lo vamos a seguir trabajando y los voy a seguir convocando a los gremios" tras ejemplificar con que "en diciembre (pasado) entregamos un plan de largo plazo educativo". "Es una lamentable medida el paro, sobre todo porque no hubo comunicación previa de Ctera conmigo", deslizó el ministro.



Bullrich sostuvo que "el fracaso es que los chicos no tengan clases" y remarcó "todo lo que estamos haciendo como construir jardines en la provincia" y "aumentar el presupuesto". "Las paritarias salariales se resuelven en las provincias, yo no pago salarios docentes", agregó tras indicar que "ahora los protagonistas" son las diferentes jurisdicciones, comunicó la agencia Télam.



El funcionario aclaró que, no obstante, "el gobierno nacional aporta fondos para el pago docente" y puntualizó que "cuando asumió Macri el fondo (destinado a tal fin) era de alrededor de $ 8.000 millones y ahora es de más de $ 22.000 millones". Además, insistió en que "no podemos violar la ley madre que es la ley de Presupuesto", y afirmó: "tenemos que ser responsables (con las propuestas salariales) para garantizar que no sea que ganen (los docentes) mejor un año, para luego volver a estar mal".



Sobre el atraso salarial al que hacen referencia los maestros el ministro respondió: "yo la escuche a la gobernadora (María Eugenia Vidal) y seguro que hizo bien los números. Así que no es así, y por eso insisto en que no se puede resolver desde Nación todos los problemas de la provincias". "Lo que quiero es que haya clases, y voy a seguir trabajando en ese camino", finalizó.