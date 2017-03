Sin fútbol: podría haber sanciones para Agremiados por mantener el paro

El Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, aseguró hoy que en la mediación entre Agremiados y la Comisión Normalizadora de AFA "estaban los recursos para pagarle a los jugadores" y adelantó que el gremio de los futbolistas podría recibir "multas económicas" por no acatar la conciliación obligatoria.

"Había cambiado una situación, se habían transferido la rescisión de contrato del Fútbol para Todos y me parece que era un hecho muy claro, esos recursos estaban a disposición, la mayoría de los clubes de Primera están al día, por eso dictamos la conciliación, pero notamos mucha inflexibilidad de parte del gremio", comentó el funcionario por Radio Continental.

Y resaltó: "Estaban los recursos disponibles para pagarles a los jugadores. A partir de eso, había que saldar y ver los mecanismos de pago, pero con la voluntad de las partes se podría haber subsanado".

"No toman consciencia de que Argentina está cambiando y que las cosas no son como antes. Venían (por Agremiados) de negociaciones como por ejemplo la Fundación El Futbolista, en la que se descubrieron dos millones de dólares en una caja de seguridad. Los clubes tuvieron una propuesta concreta para el pago y no se justificaba la medida", agregó Triaca.

El funcionario se mostró abierto a seguir negociando con ambas partes para continuar buscando un punto en común y le advirtió a Agremiados que al no aceptar la conciliación "se establecerán penas correspondientes como quita de personalidad gremial o multas económicas".

A pesar de estas declaraciones de Triaca, Sergio Marchi, secretario general de Agremiados, había asegurado al salir de la mediación que "no hubo ninguna propuesta" de parte de la dirigencia y que por eso mantenían la medida de fuerza.

