A pesar de la lluvia, los trabajadores continúan encadenados en la Casa de Gobierno

“Nos dejaron sin trabajo”, “reincorporación inmediata”, “basta de selección arbitraria de trabajadores”, son los mensajes en los carteles que llevan los ex empleados que reclaman en la puerta de la Casa de Gobierno de Tucumán. Es que hace un tiempo se enteraron de la existencia de un decreto que permitía la continuidad de cada uno en sus puestos de trabajo y ahora piden explicaciones sobre sus despidos. Aseguran que continuarán así hasta obtener una respuesta.



Los manifestantes eran trabajadores de la Secretaría de Trabajo de Tucumán. Afirman que cuando llegó el momento de que les renueven los contratos, decidieron quitarles el puesto: “éramos 13 en total y solo le renovaron a tres; el resto quedó en la calle”, explicó Iván Rocha, uno de los ex empleados.

Encadenados. Quieren que les devuelvan sus trabajos. Foto enviada a través de Whatsapp.



Según Rocha, son 10 las familias que hace nueve meses no perciben un salario fijo y que exigen que reintegren a los trabajadores a sus puestos. Desde que fueron echados, se movilizaron para encontrar una solución a su demanda y encontraron un decreto firmado por las autoridades provinciales que garantizaba la continuidad de los 13 empleados en sus puestos. “Nos enteramos que tanto el gobernador Juan Manzur, como el ministro de Seguridad, Regino Amado, dieron conformidad para que mantengamos nuestros puestos y no entendemos qué pasó”, dijo Rocha.



“(Roberto) Palina –el responsable del despacho- dice que no hay dinero para pagarnos pero no creemos que sea cierto. Además, el salario está contemplado en el documento firmado”, continuó. Los 10 ex empleados están encadenados hace más de 24 horas y expresaron que seguirán esperando y apelando a la buena voluntad de los funcionarios hasta que les den una respuesta.



“No entendemos por qué pasamos por esto si hay un papel que autorizaba nuestra renovación”, concluyó.