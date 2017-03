El fiscal Rívolo dictaminó en favor de que se haga lugar al pedido de exención de prisión para Florencia Kirchner

El fiscal federal Carlos Rívolo dictaminó hoy en favor de que se haga lugar al pedido realizado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se le conceda la exención de prisión a su hija Florencia Kirchner, imputada en la causa conocida como Los Sauces, informaron fuentes judiciales.

Fernández de Kirchner pidió hoy la "exención de prisión" para su hija Florencia, argumentando que el juez federal Claudio Bonadio "intentará privarla de su libertad".

La ex mandataria anunció en la red social Twitter la presentación que efectuaron esta mañana sus abogados, encabezados por José Beraldi, informó DyN.

Florencia y Máximo Kirchner están citados a indagatoria para el próximo lunes por el juez Bonadio en el marco de la causa denominada "Los Sauces".

"Según fuentes de información confiables, en las próximas horas se intentará privar a mi hija Florencia Kirchner de su libertad ambulatoria en la presente causa. Si bien no existe el más remoto justificativo legal que pudiera sostener tan descabellada decisión, no es menos cierto que las barbaridades jurídicas que se vienen cometiendo impiden descartar desatinos aún mayores. Las pruebas están a la vista", sostuvo la ex mandataria en el escrito.

"No voy a tolerar que mi familia sea sometida a semejantes vejámenes. Por tal motivo, ajustándome estrictamente a las reglas que establece la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos y la reglamentación que de ellos efectúa el Código Procesal Penal de la Nación, requiero para mi hija Florencia Kirchner el otorgamiento de la exención de prisión", resume el escrito.

El texto reproduce el tono crítico con que viene aludiendo a la situación judicial que atraviesan ella y su familia y allegados.

"La presente causa, iniciada ya hace casi un año por una nueva denuncia de la diputada Stolbizer quedó radicada, posiblemente a raíz de la manipulación del sistema informático de asignación de expedientes, ante este Juzgado Federal N° 11. Recientes estudios periciales llevados a cabo en otras actuaciones han acreditado de manera contundente cómo pueden resultar vulnerados tales sistemas informáticos, a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación, hoy controlados por los representantes del gobierno y de lo que denomino partido judicial", embistió la ex mandataria.

La ex presidenta deberá declarar en indagatoria (como imputada) ante Bonadio el próximo 7 de marzo.