Sin sorpresas, Bauza confirmó los convocados para enfrentar a Chile

BUENOS AIRES.- El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, dio hoy sin sorpresas en los apellidos la lista de 26 jugadores que jugarán ante Chile y Bolivia, el 23 y 28 de marzo respectivamente, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.



Apenas la presencia de Ezequiel Lavezzi, recuperado de una lesión y todavía en el fútbol chino, y la ausencia del delantero Mauro Icardi, quien en los últimos días había hecho públicas sus ganas de integrar el equipo albiceleste, pueden tomarse como novedades de la nómina que el "Patón" reveló hoy, con vistas a dos partidos cruciales para sus aspiraciones de llegar a Rusia.



Es que el equipo argentino está ubicado actualmente en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, es decir, que no estaría obteniendo la clasificación directa al Mundial y debería jugar un repechaje con un representante de Oceanía para ingresar a aquel certamen, recordó DyN.



Claro está que por delante Argentina tiene seis partidos y, en consecuencia, 18 puntos en juego que le podrían facilitar el acceso a Rusia 2018, pero, tal como lo admitió Bauza, sin dudas será vital el encuentro en el estadio Monumental ante Chile para iniciar el despegue.



Luego, el equipo albiceleste visitará a Bolivia en la altura de La Paz, partido en el que podrá sufrir la baja de alguno de los 14 jugadores que ya cuentan con una amonestación y que serán suspendidos si ven la amarilla ante el conjunto chileno.



Conocer quién reemplazará en el primer partido al sancionado Ramiro Funes Mori, convocado con vistas a Bolivia, es una de las principales incógnitas.



Los apuntados son Jonatan Maidana, de River, y Matías Caruzzo, de San Lorenzo, quienes de momento no integran la lista pero tienen el crédito abierto para ser citados en el corto plazo porque la nómina, se informó, quedó abierta.



Del fútbol local, de momento, Bauza convocó únicamente al volante de Racing Marcos Acuña.



Por lo demás, de no surgir contratiempos Gonzalo Higuaín será titular (con Lucas Pratto esperando su chance en el banco), Con Lionel Messi y Angel Di María, de buen presente en París Saint Germain, por las bandas.



En el centro del ataque, detrás del centrodelantero, Paulo Dybala, cuya sociedad con "Pipita" Higuaín crece día a día en Juventus, parece tener una luz de ventaja sobre Sergio Agüero.



La nómina completa está integrada por Mariano Andújar, Nahuel Guzmán, Sergio Romero, Gabriel Mercado, Pablo Zabaleta, Julio Buffarini, Facundo Roncaglia, Emmanuel Más, Marcos Rojo, Nicolás Otamendi, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Javier Mascherano Lucas Biglia, Guido Pizarro, Ever Banega, Enzo Pérez, Di María, Angel Correa, Marcos Acuña, Ezequiel Lavezzi, Messi, Dybala, Agüero, Higuaín y Pratto.