Determinaron que Ricardo Fort sufrió muerte súbita

BUENOS AIRES.- Los médicos que atendieron al empresario mediático Ricardo Fort cuando falleció fueron nuevamente sobreseídos, después de que un exhaustivo segundo análisis médico determinaran que no hubo mala praxis y que el deceso se produjo por "muerte súbita cardíaca".



"Todos los médicos que estuvieron a cargo de la atención de Fort durante su última internación llevaron a cabo las prácticas debidas conforme al cuadro que presentaba y atendieron con diligencia y pericia el estado que transitaba", sostuvo el juez de instrucción Diego Slupski.



Los médicos ya habían sido sobreseídos a mediados de 2015, pero la Cámara del Crimen revocó la medida a pedido de la madre de Fort y ordenó reabrir la investigación porque "no se determinó si la evolución que registró la infección originada en agosto de 2012 en la rodilla izquierda, hacia un cuadro de sepsis, tuvo incidencia en el resultado luctuoso".



El juez Slupski dispuso entonces, en diciembre de 2015, una nueva junta médica para determinar si Fort murió como consecuencia de esa infección como causante de la falla cardíaca, sostuvo DyN.



El nuevo peritaje descartó la mala praxis y el juez concluyó que "no podría, de ningún modo, vincularse la negligencia médica que, desde un plano conjetural, pudiera atribuirse a los profesionales que atendieron a Fort con su muerte, en tanto respondió a una causal distinta y realmente ajena a su intervención".



La nueva junta médica "despejó con validez empírica el interrogante planteado" por la Cámara del Crimen, "vinculado con las causas de las que pudiera haber devenido el cuadro de muerte súbita".



Según el reporte, los médicos no pudieron evitar el deceso: "no puede sino descartarse de plano que la realización de comportamiento adecuado hubiere tenido virtualidad en la evitación del resultado".



Fort "murió de manera súbita y a raíz de una obstrucción coronaria que determinó la génesis de una arritmia irreversible", concluyeron los expertos aportados por el Decanato de la Universidad de Buenos Aires.



"Aunque (Fort) murió presentando una infección generalizada con la forma clínica de 'sepsis', no fue tal la razón que condujo al deceso", resumió el fallo.



La resolución, que es nuevamente apelable ante la Cámara del Crimen, volvió a sobreseer a los médicos Silvina Luján Serra, Yanina Sagues, Lucas Angel Stefanini, Daniel Ricardo Stecher, Daniel Weissbrod, Alejandro Druetto, Fernando Lipovetsky, Mercedes Alarcón Suárez, Horacio Renom y Pablo Pardo, "con la expresa mención de que la formación del proceso no afecta su buen nombre y honor".



Fort murió el 25 de noviembre de 2013 en el Sanatorio de la Trinidad, donde -según el peritaje- sufrió una "muerte súbita cardíaca" y la autopsia detectó que tenía arterias vitales tapadas en un 90%.