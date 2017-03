Por decreto, Macri modificará la ley de Tránsito para frenar a los "motochorros"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno de la Nación, a través de un decreto, modificará la Ley de Tránsito para tratar de frenar el accionar de los “motochorros” en todo el país. El anuncio, que se realizó en una reunión del Consejo de Seguridad Interior que se desarrolla en Mendoza, se produce días antes de que la Provincia envíe a la Legislatura un proyecto que tiene el mismo propósito.



No se confirmó el día en el que presidente Mauricio Macri firmará el decreto, pero sí se anunció que entrará en vigencia 180 días después de que sea publicada en el Boletín Oficial. Estos son los puntos principales de la norma nacional:



- Se prohibirá la circulación de dos personas -sin importar el sexo- en determinadas zonas y franjas horarias. Los responsables de seguridad de cada provincia tendrán a su cargo el diseño para que se cumpla con esta norma.



- Los motociclistas estarán obligados a utilizar chalecos reflactarios donde esté inscripto el dominio del rodado. También deberán llevarlo en los cascos.



- Los acompañantes también deberán usar esos elementos identificatorios para que puedan circular por los lugares y horarios permitidos.



- Las estaciones de servicio no podrán vender combustibles a los motociclistas que no cumplan con estas normas.



- Se dará un tiempo para que las motos de menores cilindradas sean registradas.





