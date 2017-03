Milani fue procesado por la desaparición del soldado Ledo

El juez federal N°2, Fernando Poviña, resolvió hoy procesar al ex jefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición -en 1976- del soldado Alberto Ledo. El magistrado lo consideró autor del delito de encubrimiento en concurso ideal con falsedad ideológica, le trabó un embargo por $200.000 y le prohibió la salida del país.



Según el juez, Milani "confeccionó falsamente el acta de deserción del desaparecido soldado Ledo, con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores". El procesamiento fue dictado conforme a la imputación del fiscal federal N°1, Carlos Brito, que impulsa la causa.



El pasado 15 de febrero, Milani se presentó en Tucumán ante el juez, dijo que nunca conoció al soldado Ledo y que no tuvo nada que ver con el acta en la que se hizo figurar como desertor al conscripto riojano con la finalidad de ocultar su desaparición forzada.



Es el segundo revés que sufrió Milani en pocas horas, ya que la fiscala federal Virginia De Miguel Carmona, que impulsa la causa por la que el ex jefe del Ejército quedó detenido en La Rioja, por delitos de lesa humanidad, le sumó el delito de asociación ilícita.



Caso Ledo



El soldado Ledo nació en La Rioja y en 1975, cuando tenía 20 años, fue llamado a cumplir el servicio militar obligatorio en el Batallón 141 de Ingenieros del Ejército, ubicado en esa provincia.



En mayo de 1976, fue trasladado a la localidad de Monteros. El soldado viajó a Tucumán junto a otros conscriptos, bajo las órdenes de Milani y de Esteban Sanguinetti (procesado y detenido), con quien salió de recorrida en junio de ese año por el monte.



El 4 de julio, ante la falta de noticias de su hijo, Marcela Brizuela viajó a Monteros, donde se le notificó que su hijo había desertado.



En la causa se investiga a Milani porque habría confeccionado un sumario falsificado en el cual constaba el presunto abandono de servicio por parte del soldado.



Compañeros de Ledo le informaron a Brizuela que antes de salir de recorrida, los oficiales les ordenaron recoger las pertenencias de Ledo.



En La Rioja



Milani quedó detenido en La Rioja a mediados de febrero acusado de delitos de lesa humanidad, por la imposición de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de los riojanos Pedro y Alfredo Olivera y Verónica Matta, durante la última dictadura, ocurridos en 1977.

