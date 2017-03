Ampliaron la imputación contra Milani: lo acusan de asociación ilícita

BUENOS AIRES.- La fiscala federal Virginia De Miguel Carmona amplió la imputación contra el ex jefe del Ejército, César Milani, y le sumó el delito de asociación ilícita. La decisión llegó un día después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazara un planteo de nulidad y pedido de falta de acción por parte de la defensa del militar, informó el diario "La Nación".



Milani quedó detenido a mediados de febrero acusado de delitos de lesa humanidad, por la imposición de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de los riojanos Pedro y Alfredo Olivera y Verónica Matta, durante la última dictadura, ocurridos en 1977.



Ante los cuestionamientos de la defensa, la fiscal ratificó que "la acusación es sólida" y remarcó que "ya en 1984 una víctima mencionó a Milani por esta causa".



Complicado de salud



En tanto, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien ordenó la detención de Milani, fue internado de urgencia en el sanatorio Incor de la capital de La Rioja en las últimas horas de anoche tras sufrir una descompensación cardíaca.



Esta semana estaba previsto que el juez tomara declaración testimonial al ex magistrado León Arslanian, a la ex ministra Graciela Fernández Meijide y a Verónica Matta, pero a los dos primeros se les envió vía exhorto el pliego de preguntas para que sean respondidas en un juzgado de Capital Federal, mientras que Matta se encuentra en el sur del país, por lo que su declaración se postergó sin fecha, informó Télam.



Si el magistrado continúa con problemas de salud la Cámara Federal de Córdoba tendrá que resolver quién lo reemplazará y, en este sentido, la causa podrá recaer sobre Hugo Vaca Narvaja, Alejandro Sánchez Freytes o Ricardo Bustos Fierro.