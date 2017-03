Bullrich, sobre la negociación con los docentes: "vamos a hacer el esfuerzo hasta el último momento"

BUENOS AIRES.- El ministro de Educación, Esteban Bullrich, reiteró hoy que el gobierno se va a esforzar hasta último momento para que las clases comiencen el lunes próximo en todo el país. "Estamos acompañando a cada una de las provincias para que resuelvan el tema paritario. Hay dirigentes que dicen que la Nación se borró. Todo lo contrario; estamos más presentes que nunca acompañando a cada una de las provincias para que haya clases en todo el país", afirmó.



"Somos un gobierno al que le interesa que los chicos tengan clases. Vamos a hacer el esfuerzo hasta último momento. Siempre hay tiempo de llegar a acuerdos", dijo Bullrich esta mañana en declaraciones a radio Mitre que reprodujo Télam.



En un último intento por desactivar el paro convocado para el lunes y martes próximo, el gobierno bonaerense convocó nuevamente para hoy a los gremios docentes al mediodía para intentar llegar a un acuerdo que permita comenzar con normalidad el ciclo lectivo.



En tanto, en medio de los reclamos generalizados de distintos gremios docentes por la falta de paritarias nacionales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta manifestó que "la paritaria nacional no significa nada cada jurisdicción paga los salarios".



"Lo lógico es que la negociación sea entre el empleador y el empleado, es decir, entre el Estado y el docente. No me cambió nada. Se negocia entre la Ciudad y los gremios docentes, y siempre nos manejamos bien", agregó.



En Tucumán, en tanto, los docentes rechazaron ayer una suba del 22% en tres partes. En la Casa de Gobierno creen que las negociaciones pueden llegar a buen término. Hoy está prevista otra reunión paritaria.