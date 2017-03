Video: así se cayó una grúa sobre el anfiteatro y peligra la Fiesta de la Vendimia

MENDOZA.- Una enorme parrilla de luces y una grúa cayeron anoche sobre las gradas del anfiteatro Frank Romero Day de la capital mendocina, sin causar heridos, durante uno de los últimos ensayos de la "Fiesta Nacional de la Vendimia", cuyo acto central del próximo sábado por la noche podría cancelarse a raíz de este accidente.



Según expresó esta noche el director de Producción Cultural y Vendimia, Alejandro Pelegrina, "no se puede asegurar que se mantenga la fecha de la fiesta máxima de los mendocinos".







"Lo que sucedió fue bastante grave y no sé si se va a respetar la fecha de la Fiesta de la Vendimia. Fue muy complejo lo que se vivió. No estoy en condiciones de asegurar que se mantenga la fecha", dijo Pelegrina en la televisión de Mendoza.







"Tomaremos la decisión, pero está complicado", adelantó a Télam el funcionario mientras se evalúan los daños sufridos.



Unos minutos después, una grúa que sostenía una parrilla de luces se desplomó sobre el escenario y las gradas del teatro griego, sin causar heridos.