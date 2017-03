Esteban Bullrich: "soy optimista de que las clases puedan comenzar el lunes"

El ministro de Educación Esteban Bullrich dijo hoy que el salario de los docentes "se recompuso por encima del salario mínimo, vital y móvil" por lo que no fue necesario la convocatoria a una paritaria nacional, al tiempo que manifestó optimismo respecto a que las clases puedan comenzar el lunes en todo el país.



"No puede ser que los docentes ganen por debajo del salario mínimo, vital y móvil. Cuando asumimos estaba en 5.000 pesos y lo llevamos a 9.600. Y se ajustará este año. Por eso no llamamos a una paritaria nacional", afirmó Bullrich en declaraciones a la señal televisiva TN.



El funcionario aseguró que el presidente Mauricio Macri pretende mejorar la situación de los maestros: "queremos que las provincias tengan un mejor salario para los docentes y estamos junto a los gobierno provinciales acompañándolos en cada una de las negociaciones salariales".



Bullrich observó que las negociaciones salariales este año se complicaron por la inflación y por las diferentes realidades que existen en cada una de las provincias. "Cuando era ministro de Educación en la Ciudad encabecé seis paritarias con los docentes y todas fueron exitosas. En el país hay que sobrellevar realidades en cada una de las provincias y tenemos el problema de la inflación, que si bien está bajando, es una complicación", sostuvo.



Por último, y más allá de la posición de cada uno de los gremios, Bullrich expresó su confianza en que las clases comenzarán el lunes 6 de marzo: "soy optimista de que las clases puedan comenzar como está establecido, hasta el lunes a las 7 de la mañana hay tiempo. Los gremios y los gobiernos queremos que la educación sea mejor y por eso en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo". (Télam)