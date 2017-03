La AFA advirtió que podría haber sanciones para los clubes que no se presenten a jugar

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó esta noche que mañana irá con sus representantes al Ministerio de Trabajo a la audiencia con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y recordó que habrá sanciones para los equipos que no se presenten este fin de semana a jugar.



El comunicado de la AFA comienza diciendo que "en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y la audiencia fijada para mañana a las 11 en el Ministerio de Trabajo y como es ya de público conocimiento, los clubes de Primera División es un nuevo acto de solidaridad, ha resignado recursos a los fines de poder destrabar la medida de fuerza adoptada por Futbolistas Argentinos Agremiados".







"Atento en consecuencia que este fin de semana, comenzarán los torneos de Primera, Primera B, Primera C, Primera D, la AFA recuerda, que establecen sus Reglamentos sanciones para aquellos equipos que no presenten sus respectivos equipos, en los días y horarios oportunamente designados", agregó.



Esta noche, tras una reunión que mantuvieron los capitanes y referentes de los clubes en la sede de Agremiados, se determinó que el paro de futbolistas continuaría. Los dirigentes de la AFA buscan que este fin de semana la pelota vuelva a rodar y prometen ir hasta las últimas consecuencias.